Dolar
18.87
Euro
20.16
Altın
1,840.90
ETH/USDT
1,696.60
BTC/USDT
24,378.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Miraç Kandili idrak ediliyor
logo
Dünya

Depremlerde hayatını kaybeden Suriyelilerden 1590'ının cenazesi ülkelerine götürüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Suriyelilerden 1590'ının cenazesi Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine götürüldü.

Ethem Emre Özcan, Ahmet Karaahmet   | 17.02.2023
Depremlerde hayatını kaybeden Suriyelilerden 1590'ının cenazesi ülkelerine götürüldü Fotoğraf: İzzeddin Kasim/AA

İdlib

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, depremlerde ölen Suriyelilerin cenazeleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine naklediliyor.

Suriyelilerin cenazeleri ülkelerine ulaştırılmadan önce yakınları tarafından Reyhanlı’daki mezarlığa götürülerek kayıt işlemleri yapılıyor. Ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’na nakledilerek cenaze araçlarıyla buranın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısına teslim ediliyor.

Babülhava'da bekleyen aileler, yakınlarının cenazelerini alarak yaşadıkları bölgelerde definlerini yapıyor.

Türkiye'deki depremlerde ölen Suriyelilerden şu ana kadar 1590'ının cenazesi bu yolla ülkelerine ulaştırıldı.

Bu süreçte ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde ikametli 6 binden fazla Suriyeli, yakınlarının defin işlemleri ve barınma amaçlı ihtiyaçlar için Suriye'ye giriş yaptı.

Türkiye'den Suriye'ye geçişler Cilvegözü'nün yanı sıra Kilis'teki Öncüpınar ve Şanlıurfa'daki Akçakale Sınır Kapısı'ndan da yapılıyor.

Babülhava Sınır Kapısı Genel İlişkiler ve Medya Sorumlusu Mazen Alluş, depremin ilk gününden bu yana sınır kapısı üzerinden cenazelerin ulaştığını belirterek, "Aralarında tüm bireyleri vefat etmiş ailelerin yanı sıra 10 veya 15 üyesini kaybetmiş aileler var." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Depremde hasar gören binalara eşya çıkarmak için girmeyin" uyarısı
Hafızalara kazınan 187 saatin ardından 3 ilde enkazdan 21 kişi sağ çıkarıldı
AFAD "Afetzede Barınma Desteği" konusunda merak edilen soruları yanıtladı
Binali Yıldırım, deprem enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklarla ilgili açıklama

Benzer haberler

Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı

Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü

Depremlerde hayatını kaybeden Suriyelilerden 1590'ının cenazesi ülkelerine götürüldü

Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı

Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı
Yıkılan binanın enkazında kalan 5 kişilik aile 8 saat sonra güvercinleriyle kurtarıldı

Yıkılan binanın enkazında kalan 5 kişilik aile 8 saat sonra güvercinleriyle kurtarıldı
Yeryüzü Çocukları Derneği depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

Yeryüzü Çocukları Derneği depremzede çocukların yüzünü güldürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet