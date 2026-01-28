Dolar
43.41
Euro
51.83
Altın
5,293.19
ETH/USDT
3,006.00
BTC/USDT
89,667.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Darwin Limanı'nın devri meselesi, Avustralya ile Çin arasında gerilim yaratmaya aday

Avustralya'nın 2015'te Çinli Landbridge şirketine 99 yıllığına kiraladığı ülkenin kuzeyindeki Darwin Limanı'nın kontrolünü geri almak istemesi, iki ülke arasında gerilim yaratmaya aday görünüyor.

Emre Aytekin  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Darwin Limanı'nın devri meselesi, Avustralya ile Çin arasında gerilim yaratmaya aday

Pekin

Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao Çien, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Limanın Çinli şirketin elinden alınması halinde Pekin'in diplomatik olarak müdahil olacağı ve ülkedeki Çin yatırımlarının bundan etkileneceği uyarısını yapan Büyükelçi Şiao, "Eğer liman zorla veya zorlayıcı tedbirlerle geri alınırsa, Çin şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik tedbirler almamız zorunlu hale gelir." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şiao, Çinli şirketin aradan geçen zamanda liman ve çevresine büyük miktarda altyapı yatırımı yaptığını belirterek, limanı terk etmeye zorlanmaları halinde bunun Çin şirketleri ile bölge arasındaki ticareti ve yatırımları da etkileyeceğini vurguladı.

Uzun yıllardır zarar eden Darwin Limanı'nın geçen yıldan itibaren ilk defa kar sağlamaya başladığına işaret eden Şiao, "Tam da bu dönüm noktasında Avustralya hükümetinin onu geri alma niyetinde olduğunu duyuyoruz. Bu tutumun etik boyutunu sorguluyoruz." şeklinde konuştu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, geçen yıl iktidarını koruduğu seçim kampanyası sırasında Darwin Limanı'nı, Çin'den geri almayı vadetmiş bunun ulusal çıkarların gereği olduğunu vurgulamıştı.

Darwin Limanı'nın kiralanması

Çinli liman işletmecisi Landbridge, 2015'te Darwin Limanı'nın 506 milyon Avustralya doları (351 milyon ABD doları) ödeyerek 99 yıllığına kiralamıştı.

Kuzey Toprakları eyaletinin merkezi olan Darwin şehrinin limanı ülkenin kuzeyindeki stratejik konumu ile Avustralya'nın Asya'da ticaret ortakları arasında kritik bağlantı noktası oluşturuyor.

ABD Deniz Piyadelerinin geçici üssünün bulunduğu limanın, ayrıca ABD ve İngiltere’nin Avustralya ile nükleer denizaltı teknolojisini paylaşmasını öngören AUKUS ittifakı kapsamında nükleer savaş gemileri ve denizaltılarının demirlemesi için kullanılması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında
MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye" istikametinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik ve refahı için adımlara devam edilecek
İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ortak Türk Alfabesi panelinde konuştu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Darwin Limanı'nın devri meselesi, Avustralya ile Çin arasında gerilim yaratmaya aday

Darwin Limanı'nın devri meselesi, Avustralya ile Çin arasında gerilim yaratmaya aday

Çin'de 2025'te sınır aşırı seyahatler yüzde 14,2 arttı

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin ziyaretine başladı

Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ihracatı 8 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ihracatı 8 milyar dolara yaklaştı
İngiltere Başbakanı, ülkesinin ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağını belirtti

İngiltere Başbakanı, ülkesinin ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağını belirtti
Çin'in yıllarca İngiltere Başbakanlık Ofisi'ndeki üst düzey yetkililerin telefonlarını hacklediği iddia edildi

Çin'in yıllarca İngiltere Başbakanlık Ofisi'ndeki üst düzey yetkililerin telefonlarını hacklediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet