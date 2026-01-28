Dolar
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin ziyaretine başladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası ve küresel planda revizyonist talepleriyle Batılı müttefiklerini yabancılaştırdığı bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.

Emre Aytekin  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
İngiltere Başbakanı Starmer, Çin ziyaretine başladı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Starmer, 3 günlük ziyaret için bugün Pekin'e ulaştı. İngiliz lideri, havalimanında Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an karşıladı.

Starmer, "8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiliz Başbakan" oldu. En son eski Başbakan Theresa May, 2018'de ülkeyi ziyaret etmişti.

Ziyarette, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang ve Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Lıci ile görüşecek olan Starmer, başkent Pekin'in yanı sıra Şanghay şehrinde de temaslarda bulunacak.

Starmer'ın ziyaretinin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'yı dışlayan tutumu, Grönland'ı ilhak etme ve Kanada'yı ülkesine katma gibi revizyonist talepleriyle Batı ittifakını sarstığı bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

İngiliz Başbakan, ziyaretinde, hem iki ülke arasında son yıllarda gerilimli seyir izleyen ilişkileri normalleştirerek ekonomi alanında yeniden güçlendirmeyi hem de değişen koşullarda siyasi ilişkilerini yeniden değerlendirmeyi hedefliyor.

