Dolar
43.41
Euro
51.85
Altın
5,296.26
ETH/USDT
3,005.70
BTC/USDT
89,797.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'de 2025'te sınır aşırı seyahatler yüzde 14,2 arttı

in'de vize muafiyet programlarının genişlemesiyle 2025'te sınır aşırı seyahatlerin sayısının yüzde 14,2 arttığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Çin'de 2025'te sınır aşırı seyahatler yüzde 14,2 arttı

Pekin

Ulusal Göç İdaresinin verilerine göre, yıl içinde Çin'den ülke dışına ve ülke dışından Çin'e toplam 697 milyon seyahat yapıldı.

Sınır aşırı seyahatlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 14,2 artış kaydederken, yurt dışından Çin'e gelenlerin sayısı yüzde 26,4 artışla 82 milyona ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çin'in vize muafiyet programı kapsamındaki ülkelerden gelenler, ziyaretçilerin yüzde 73'ünü oluştururken, bu ziyaretler önceki yıla kıyasla yüzde 49,5 arttı.

Çin, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmıştı. Ayrıca 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Pekin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyetleri bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında
MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye" istikametinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik ve refahı için adımlara devam edilecek
İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ortak Türk Alfabesi panelinde konuştu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Darwin Limanı'nın devri meselesi, Avustralya ile Çin arasında gerilim yaratmaya aday

Darwin Limanı'nın devri meselesi, Avustralya ile Çin arasında gerilim yaratmaya aday

Çin'de 2025'te sınır aşırı seyahatler yüzde 14,2 arttı

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin ziyaretine başladı

Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ihracatı 8 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ihracatı 8 milyar dolara yaklaştı
İngiltere Başbakanı, ülkesinin ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağını belirtti

İngiltere Başbakanı, ülkesinin ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağını belirtti
Çin'in yıllarca İngiltere Başbakanlık Ofisi'ndeki üst düzey yetkililerin telefonlarını hacklediği iddia edildi

Çin'in yıllarca İngiltere Başbakanlık Ofisi'ndeki üst düzey yetkililerin telefonlarını hacklediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet