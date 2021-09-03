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Dünya

Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon

Danimarkalı İslam karşıtı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşlerine bağlı Fittja Ulu Camisi önünde elinde Kur'an-ı Kerim ile provokasyon yaptı.

Atila Altuntaş   | 03.09.2021
Danimarkalı İslam karşıtı siyasetçi Paludan'dan İsveç'te Türk camisi önünde provokasyon Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Cami etrafında kimsenin olmadığı bir zamanda yoğun güvenlik önlemeleri altında açıklamalarda bulunan Paludan, daha sonra Türk vatandaşlarının ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Fittja Mahallesi'ne geçti.

Burada vatandaşlardan sert tepki gören aşırı sağcı siyasetçi, Kur'an-ı Kerim'i yer attı. Bu çirkin provokasyona karşı çıkan Türk asıllı Fethi Kan, Paludan'ı koruyan polislere sert tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlük olamayacağını aktaran Kan, "Benim İncil'e saygım var. Hz. İsa'ya inanıyoruz. Müslümanlar hiçbir yerde İncil yakmaz. Siz, Müslüman ülkelerinde bulunan kiliselerin önünde İncil yakıldığını gördünüz mü? Yakılmaya kalkışıldığında polisin buna izin verdiğini gördünüz mü? Neden bu akıl sağlığı yerinde olmayan bir adama izin veriyorsunuz ve burada Müslümanların huzurunu kaçırmaya çalışıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Tepkilerin artması sonucu polis, Paludan'ı olay yerinden hızla uzaklaştırdı.

Paludan, Stockholm'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Rinkeby, Skerholmen, Tensta, Husby, Hallunda ve Alby Mahallelerinde de benzeri provokasyonlar yaparken sert tepkilerle karşılaştı.

Paludan hakkında suç duyurusu

Öte yandan Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesinin 27 Ağustos 2021'de yayımladığı ses kayıtlarına göre, Discord (Danimarkalı Gençlik) adlı sesli sosyal medya platformundan, Paludan'ın 13 yaşı ve altındaki erkek çocuklara cinsel içerikli saldırıda bulunduğu belgelendi.

Danimarka Çocuk Esirgeme Kurumu (Rädda Barnen) olaya sert tepki göstererek aşırı sağcı siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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