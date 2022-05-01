Dolar
14.85
Euro
15.66
Altın
1,897.25
ETH/USDT
2,759.50
BTC/USDT
37,916.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Atila Altuntaş   | 01.05.2022
Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Stockholm

Geniş sivil polis koruması altında Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkilere aldırmadan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna devam etti.

Polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı.

İslam ve Hz. Muhammed hakkında çirkin ifadeler kullanan Paludan, polis izin vermese de İsveç'in çeşitli yerlerinde Kur'an'ı Kerim yakmaya devam edeceğini söyledi.

Paludan, dün de İsveç'in Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi.

Yüksel, "Müslümanların kutsal günü ramazan ayı ve arife günü ırkçı Paludan'a caminin kapısının önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktırıyorlar. Bu olay hiçbir demokraside olmayacağı gibi, hiçbir gelişmemiş ülkede de göremezsiniz. Bunun adı ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur." ifadelerini kullandı.

Paludan, 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Kovid-19 günlük vaka sayılarının haziranda 1000'in altına düşmesi bekleniyor

Benzer haberler

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj

İsveç'teki Müslümanlar ve siyasetçilerden Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki

İsveç'teki Müslümanlar ve siyasetçilerden Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki
Finlandiya ve İsveç'in gelecek ay NATO'ya üyelik başvurusu yapabileceği iddia edildi

Finlandiya ve İsveç'in gelecek ay NATO'ya üyelik başvurusu yapabileceği iddia edildi
İskandinavya'daki Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri İslamofobi'yi körüklüyor

İskandinavya'daki Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri İslamofobi'yi körüklüyor