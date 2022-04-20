Dolar
14.67
Euro
15.93
Altın
1,950.53
ETH/USDT
3,055.80
BTC/USDT
41,069.00
BIST 100
2,525.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı

İsveç devlet televizyonu SVT'nin İsveçli bir muhabiri, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu eleştirmesi nedeniyle işinden uzaklaştırıldı.

Atila Altuntaş   | 20.04.2022
Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı

Stockholm

SVT'nin Batı Bölgesi Haber Müdürü Anton Svendsen, söz konusu olay hakkında soruşturmanın bittiğini ve muhabirin SVT'nin tarafsızlık ilkesine zarar verdiğinin anlaşıldığını söyledi. Svendsen, muhabirin şimdilik görevinden uzaklaştırıldığını sözlerine ekledi.

İsveç'in Göteborg kentinde çok sayıda Müslüman'ın yaşadığı Frölunda bölgesinde 26 Şubat'ta Paludan, Kur'an-ı Kerim yakmış, İslam dini ve peygamberi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Bu provokasyona karşı çıkan SVT muhabiri de Paludan'a "Evine dön salak" sözleriyle tepki göstermişti.

Paludan, İsveç'te milletvekili adayı oldu

Öte yandan, İsveç Seçim Kurulu, eylül ayında yapılacak genel seçimlerde, Paludan'ın milletvekilliği adaylık başvurusunu onayladığını duyurdu.


Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.


Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norveç'te 80 yaş ve üstündekilere Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu önerildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bin 367'ye çıktı
Batman, Siirt ve Bingöl'de yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu 27 Nisan'da toplanacak
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı

Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı

Danimarkalı siyasetçi Paludan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu sürdürdü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protestolarda 3 kişi yaralandı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protestolarda 3 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanlığından İsveç'te İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki

Dışişleri Bakanlığından İsveç'te İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki
Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi