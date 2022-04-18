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Dışişleri Bakanlığından İsveç'te İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıların geçmişten ders alınmadığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu gösterdiğini belirtti.

Mustafa Deveci   | 18.04.2022
Dışişleri Bakanlığından İsveç'te İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayında dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırılar ve provokasyonlar en güçlü şekilde lanetlendi.

Açıklamada, "Son olarak İsveç’te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, "Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullandı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taş atmıştı. Bu bölgelerde çıkan isyanlarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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