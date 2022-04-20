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Dünya

İsveç polisinden, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında suç duyurusu

İsveç'in Malmö kentinde, Paskalya tatilinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında "nefret suçu" işlemekten suç duyurusunda bulunuldu.

Atila Altuntaş   | 20.04.2022
İsveç polisinden, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında suç duyurusu

Stockholms Lan

Malmö Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan suç duyurusunda, Paludan'ın halkı kışkırtarak kin ve nefret suçu işlemekten dolayı cezalandırılması istendi.

Malmö Bölge Emniyet Müdürü Jimmy Arkenheim, 2020'de de aynı nedenle Paludan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, o zaman savcının olayı mahkemeye taşımaya gerek görmediğini aktardı.

Olayın yeniden gözden geçirilmesi için suç duyusunda bulunduklarını aktaran Arkenheim, bu sefer davanın kovuşturmadan kapatılmayacağına ve mahkemeye taşınacağına inandığını söyledi.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.


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