Dolar
32.10
Euro
35.14
Altın
2,164.58
ETH/USDT
3,982.50
BTC/USDT
72,660.00
BIST 100
8,978.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Menderes ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Danimarka, kadınlar dahil daha fazla kişiyi silahaltına almak istiyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkedeki zorunlu askerlik hizmetine kadınları da dahil edip askerlik yapan gençlerin sayısını artırmak istediklerini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Danimarka, kadınlar dahil daha fazla kişiyi silahaltına almak istiyor

Kopenhag

Başbakan Frederiksen, Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, başkent Kopenhag'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitlik" istediğini dile getiren Frederiksen, "Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Frederiksen, ülkedeki zorunlu askerlik hizmetine kadınları da dahil edip hizmet süresini 4 aydan 11 aya çıkararak askerlik yapan gençlerin sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

Rusya, Danimarka için bir tehdit oluşturmuyor

Savunma Bakanı Poulsen ise Avrupa'daki güvenlik politikası durumunun giderek daha ciddi hale geldiğini ve bunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kadınları da içeren daha geniş bir asker alımına ihtiyaç olduğunu, bunun "daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma" yaratacağını ifade eden Poulsen, bu sistemin yürürlüğe girebilmesi için yasa değişikliğine gerek duyulduğuna dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Rasmussen, Rusya'nın Danimarka için bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Ancak kendimizi bunu gelip yapabilecekleri bir pozisyona da sokmayacağız." ifadesini kullandı.

Hükümet, temel eğitim gören asker sayısını 5 bine tamamlamak istiyor

AP'ye göre resmi rakamlar, Danimarka'da şu anda temel eğitim gören 4 bin 700 askere ek olarak 9 bin profesyonel askerin bulunduğunu gösterirken, hükümet, temel eğitim gören asker sayısını 300 artırarak 5 bine tamamlamak istiyor.

Danimarka'da halihazırda kadınlar gönüllü olarak orduya katılabilirken, yeterli sayıda gönüllü bulunduğu için erkekler kura sistemiyle çağırılıyor ve yasal olarak 4 ay askerlik yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da su dolan inşaat temeli Google, Apple ve Yandex haritalarında göl olarak tanımlandı
Başakşehir'de kedi "Eros"u öldüren sanık 2,5 yıl hapse çarptırıldı
"EFES-2024 Tatbikatı" son koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı
Çanakkale'de denizde hortum oluştu
Atatürk, mezun olduğu Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı

Benzer haberler

Danimarka, kadınlar dahil daha fazla kişiyi silahaltına almak istiyor

Danimarka, kadınlar dahil daha fazla kişiyi silahaltına almak istiyor

Danimarka'daki STK'ler İsrail’e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açacak

Gazze için kendini yakan ABD'li askerin orduda şahit oldukları nedeniyle savaşlara bakışı değişmiş

ABD ordusu, yeniden yapılanma kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planlıyor

ABD ordusu, yeniden yapılanma kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet