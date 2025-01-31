Dolar
35.86
Euro
37.18
Altın
2,813.95
ETH/USDT
3,354.00
BTC/USDT
104,781.00
BIST 100
10,010.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne’de Uzunköprü restorasyon çalışmalarını incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland'ın ABD'nin mülkiyetine geçmeyeceğini söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek

KOPENHAG

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, Bakan Rasmussen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Grönland'ı ABD himayesi altına almaya işaret eden açıklamalarını değerlendirdi.

Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda "şaka yapmadığı"na yönelik açıklamalarını hatırlatan Rasmussen, "Biz de şaka yapmıyoruz. Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Toprak satışının eskide kaldığına" işaret eden Rasmussen, Grönland'ın ABD'ye devrinin "yasal ve politik olarak imkansız" olduğunu söyledi.

Rasmussen, "Grönland'ın, kendi halkına ait olduğu su götürmez bir gerçektir." dedi.

Rubio katıldığı bir televizyon programında, Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda "şaka yapmadığını" ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtmişti.

Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'na ilgisi

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve başlamasından bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Trump, sık sık gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: THE sıralaması, kaydettiğimiz mesafeyi ortaya koyması bakımından dikkate değerdir
Sağlık Bakanlığından Bartın'daki "sahte rapor" soruşturmasına ilişkin açıklama
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor
MSB: 3 disiplin amiri ve 5 teğmene "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verildi

Benzer haberler

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek

Trump, doların yerini alacak bir adım atılması halinde BRICS'e tarife uygulanacağını açıkladı

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde Trump etkisi

Almanya'da yeni bir koalisyonun ayak sesleri: CDU ve AfD işbirliği ne söylüyor?

Almanya'da yeni bir koalisyonun ayak sesleri: CDU ve AfD işbirliği ne söylüyor?
Eski başekonomistinden AB'ye, Türkiye ile yakınlaşmak dahil yeni stratejiler geliştirmesi tavsiyesi

Eski başekonomistinden AB'ye, Türkiye ile yakınlaşmak dahil yeni stratejiler geliştirmesi tavsiyesi
Hakan Fidan'ın Irak ziyareti nasıl okunmalı?

Hakan Fidan'ın Irak ziyareti nasıl okunmalı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet