Dolar
41.40
Euro
48.90
Altın
3,744.39
ETH/USDT
4,196.90
BTC/USDT
112,760.00
BIST 100
11,468.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılıyor Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans yapılıyor
logo
Dünya

Danimarka’da hava sahasında dron görülmesi nedeniyle Kopenhag Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu

Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanı, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı.

Lejla Biogradlija  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Danimarka’da hava sahasında dron görülmesi nedeniyle Kopenhag Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu

Ankara

Kopenhag polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ila 3 adet dron uçtuğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polis, olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti.

Uçuş takip firması Flightradar 24 ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.05 itibarıyla dron şüphesi nedeniyle Kopenhag Uluslararası Havalimanı'na giden 35'ten fazla uçuşun Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Ulusal basın çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu belirtirken, birçok kişinin de havalimanında beklediği bilgisini paylaştı.

Bu arada, Kopenhag Havalimanı Danimarka'nın en büyük havalimanı konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta ikili temasları sürüyor
İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de Filistin Konferansı'ndaki konuşmasına ilişkin açıklama
Sosyal medya platformlarında yayımlanan "Soğuk Savaş" programına soruşturma
Bakan Yumaklı: Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor

Benzer haberler

Danimarka’da hava sahasında dron görülmesi nedeniyle Kopenhag Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu

Danimarka’da hava sahasında dron görülmesi nedeniyle Kopenhag Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu

Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı: Havalimanlarındaki aksaklıklara fidye yazılımı neden oldu

Siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksaklıklar devam ediyor

Küresel Sumud Filosu, dronlar tarafından takip edildiklerini duyurdu

Küresel Sumud Filosu, dronlar tarafından takip edildiklerini duyurdu
Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor

Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 6 maçla tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 6 maçla tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet