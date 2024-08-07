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Dünya

Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldıran kişi 4 ay hapsin ardından sınır dışı edilecek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e sağ omzuna yumruk atarak saldıran Polonya vatandaşı saldırganın 4 ay hapis cezasının ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.

Melike Pala  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldıran kişi 4 ay hapsin ardından sınır dışı edilecek

Ankara

Frederiksen'in 7 Haziran'da başkent Kopenhang'da uğradığı saldırının karar duruşması Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, saldırının "şiddet saikiyle işlendiğine ve başbakana yönelik olduğu için başbakanlık görevlerini yerine getirmesiyle bağlantılı olarak meydana geldiğine" hükmetti.

Saldırgan duruşmada ayrıca, yoldan geçen insanlara cinsel tacizde bulunmak, bir banliyö tren istasyonunda bir kadını taciz etmek ve dolandırıcılık gibi diğer suçlarını da itiraf etti.

Saldırıdan bu yana gözaltında tutulan ve kimliği açıklanmayan 39 yaşındaki Polonyalı saldırgana başbakana saldırmak ve cinsel taciz suçlamalarından 4 ay hapis cezası verildi.

Saldırganın sınır dışı edilmesine de karar verilerek, gelecek 6 yıl boyunca Danimarka'ya girişi yasaklandı.

Ne olmuştu?

Danimarka Başbakanlık Ofisi, 7 Haziran'da, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını ve saldırganın gözaltına alındığını bildirmişti.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, saldırganın Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve ardından "omzundan sertçe iterek kenara ittiğini" gördüklerini ancak Başbakan'ın yere düşmediğini anlatmıştı.

Saldırgan, 8 Haziran'da görülen ön duruşmada olayın yaşandığı yerde Frederiksen ile tesadüfen karşılaştığını, saldırıyı planlamadığını ve olayın Başbakan'ın siyasi görüşleriyle ilgisi olmadığını savunmuştu.

Kopenhag Polisi, olayın "siyasi saiklerle işlendiği yönünde bir varsayımın bulunmadığını" bildirmişti.


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