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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail'in 16 Haziran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısını hedef aldığı açıklandı

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve bazı üst düzey yetkililerin, hedef alınan binadan daha önceden planlanmış bir acil çıkış kapısını kullanarak çıkarken bacaklarından hafif şekilde yaralandıkları belirtildi.

Ahmet Dursun  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
İsrail'in 16 Haziran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısını hedef aldığı açıklandı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İsrail’in, İran’a saldırıları sırasında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da aralarında bulunduğu üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binayı vurduğu, Pezeşkiyan ve diğer yetkililerin hedef alınan binadan çıkarken bacaklarından hafif şekilde yaralandıkları açıklandı.

İsrail’in İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binaya yönelik saldırı girişimine dair detaylar, yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından yayımlandı.

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Habere göre saldırı, 16 Haziran'da sabah erken saatlerde Tahran’ın batısındaki bir binanın alt katlarında gerçekleşti. O sırada binada üç devlet erkini temsil eden liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısı yapılıyordu.

Saldırının, Eylül 2024'te Beyrut'ta İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a yönelik saldırıya benzer şekilde planlandığı ve İsrail'in binanın giriş ve çıkışlarını altı bomba ya da füzeyle hedef alarak kaçış yollarını kapatmaya ve hava akışını kesmeye çalıştığı belirtildi.

Patlamalar sonucunda toplantı katında elektriklerin kesildiği ancak yetkililerin, daha önceden planlanmış bir acil çıkış kapısını kullanarak binayı terk etmeyi başardığı bilgisi verildi. Çıkış sırasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da dahil olmak üzere bazı üst düzey yetkililerin bacaklarından hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Saldırganların hedef hakkında sahip olduğu detaylı ve doğru bilgilerin içeriden bir bilgi aktarımı ihtimalini güçlendirdiği ve bu doğrultuda güvenlik birimlerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 7 Temmuz'da Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'un programında yaptığı açıklamada, İsrail'in bulunduğu binayı bombalamak istediğini açıklamıştı. İran'ın eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai de 9 Temmuz'da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sırasında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin toplandığı noktaya 6 bomba isabet ettiğini, saldırıda can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.

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