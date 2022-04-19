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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Danimarka, Avrupa'da Rus enerjisine alternatif olarak doğal gaz üretimini artıracak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Yeşil gaz üretimi, gaz ihtiyacını karşılayacak düzeyde gelişene kadar gazı Putin'den satın almaktansa Kuzey Denizi'nden tedarik etmenin daha iyi olduğuna inanıyorum." dedi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 19.04.2022
Danimarka, Avrupa'da Rus enerjisine alternatif olarak doğal gaz üretimini artıracak

Ankara

Danimarka, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını sona erdirmesine yardımcı olmak amacıyla geçici olarak gaz üretimini artıracağını bildirdi.

Lux Times'ın haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin 2050'de petrol ve doğal gaz üretimini sona erdirme hedefine bağlı kalacağını açıkladı.

Frederiksen, "Yeşil gaz üretimi, gaz ihtiyacını karşılayacak düzeyde gelişene kadar gazı Putin'den satın almaktansa Kuzey Denizi'nden tedarik etmenin daha iyi olduğuna inanıyorum." dedi.

Frederiksen'e göre hükümet, Avrupa'yı Rusya'nın doğal gazından uzak tutmak için doğal gaz üretimini geçici olarak artırmak istiyor.

Hükümet tarafından sunulan enerji önerisinde, Danimarka'nın Kuzey Denizi'nin kendi bölümünde faaliyet gösteren şirketlerle görüşmelere başlayacağı ve daha fazla üretim sağlanması için idari süreçleri hızlandırma sözü verdiği belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi Danimarka, tüm Kuzey Denizi petrol ve doğal gaz üretimini ve aramalarını 2050 itibarıyla durduracağını açıklamıştı.

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