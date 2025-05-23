Danimarka, ABD ile ticaret savaşı çıkması halinde çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu açıkladı
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesiyle ABD arasında ticaret savaşı çıkması halinde çıkarlarını korumaya hazır olduklarını bildirdi.
İstanbul
Danimarka merkezli "DR"nin haberine göre, Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne (AB) doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önermesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Rasmussen, "Danimarka ve AB'nin geri kalanı, ABD ile olası bir ticaret savaşında çıkarlarını savunmaya hazır." dedi.
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AB'nin öncelikli olarak tarife sorununa diyalog yoluyla çözüm bulmak istediğini belirten Rasmussen, ülkesi ve AB'nin gerektiği takdirde çıkarlarını "güçlü ve orantılı" yanıtlarla savunabileceğini vurguladı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.