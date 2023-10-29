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Dünya

Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi Mostar Köprüsü Türk bayrağının renklerine büründü

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrağının renkleri yansıtıldı.

Ahmet Nurduhan  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi Mostar Köprüsü Türk bayrağının renklerine büründü

Mostar

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğunun düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, ülkenin en önemli Osmanlı eserleri arasında bulunan, tarihi Mostar Köprüsü'ne Türk bayrağının renkleri yansıtıldı.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen köprü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri ve kültürleri birleştiren bir simge görevini de üstleniyor.

Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen köprü, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Hırvat topçu birliklerinin yoğun top atışlarına dayanamayarak 9 Kasım 1993'te yıkılmıştı.

Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak inşa edilen köprü, 2004'te yeniden açıldı.



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