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Dünya

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki yeni 3 numaralı ismi Trump'a yakın Elise Stefanik oldu

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, eski Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirileri sebebiyle tartışmalara neden olan Liz Cheney'nin yerine, Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numaralı koltuğa Trump'a yakınlığıyla bilinen Elise Stefanik'i seçti.

Hakan Çopur   | 14.05.2021
Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki yeni 3 numaralı ismi Trump'a yakın Elise Stefanik oldu

Washington DC

ABD'de 2022 Kongre ara seçimleri öncesinde parti içinde birlikteliği sağlamaya çalışan Cumhuriyetçi Parti, Trump'a yönelik eleştirileriyle öne çıkan Cheney'nin görevden alınmasının ardından bu göreve gelecek ismi belirledi.

Parti kanadında yapılan toplantının ve oylamanın ardından Trump'ın sıkı destekçisi olan New York vekili Stefanik, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numaralı ismi olmaya hak kazandı.

Amerikan medyası, Cheney'nin yerine Stefanik'in getirilmesinin parti içindeki Trump ağırlığının halen güçlü şekilde devam ettiğinin önemli bir göstergesi olduğu vurgusunu öne çıkardı.

Aynı zamanda eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı olan Liz Cheney, Trump'ın "seçimlerde hile var" şeklindeki açıklamalarının doğru olmadığını ifade etmiş ve 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Başta Trump ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy olmak üzere pek çok Cumhuriyetçi yönetici Cheney'e karşı açıklamalar yapmış ve Stefanik'e destek vermişti.

Eski Başkan Trump, Kongre baskını dolayısıyla "halkı isyana teşvik" suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış, Senato'da şubat ayında yapılan oylamada bu suçlamadan aklanmıştı.

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