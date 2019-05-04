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Dünya

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Gazze'deki AA ofisinin vurulmasına ilişkin, "Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız AA ailesine geçmiş olsun." dedi.

Buket Güven   | 04.05.2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de içinde bulunduğu binayı vurmasına Twitter hesabından yayımladığı mesajla tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun."

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