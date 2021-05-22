Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’da “Türkiye ve KKTC Gençlik Buluşması Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Vadili köyünde halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin Vadili köyünde halka bir araya geldi.

Muhammet İkbal Arslan,Abdullah Yasin Güler   | 22.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Vadili köyünde halkla buluştu Fotoğraf: Arda Küçükkaya / AA

Gazimağusa

Gazimağusa bölgesindeki Vadili Belediyesini ziyaret eden Fuat Oktay, Belediye Başkanı Mehmet Adahan tarafından karşılandı.

Belediyenin bahçesinde halkla sohbet eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kıbrıs'ın kaderini değiştirecek sulama projesi töreninden geldiklerini belirten Oktay, projenin hem Meserya hem de Güzelyurt'un kaderini değiştireceğini söyledi.

"Topraklara can vermek önemli. Tüneli bitirdik hamdolsun. Şimdi orası artık Meserya ve Güzelyurt ovaları için can suyu demek. Oralardaki gelirin katbekat artması demek. Kıbrıs'ta tarım ve hayvancılığın ciddi bir sektör olarak dönüşmesi demek." ifadelerini kullanan Oktay, Kıbrıs'a yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti.

Gençlere de müjde veren Oktay, onların talepleri üzerine spor ve altyapı tesislerini tamamlayacaklarını bildirdi.

Fuat Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"500 yataklı hastaneye başlamak istiyoruz. Projesini çalışıyoruz, kısmet olursa bu yıl projesi tamamlanacak. Bu yıl fiilen çalışmaya başlamak istiyoruz. Sağlık alanında da orada ciddi bir hareketlilik başlasın. Kısmet olursa Ercan Havalimanı'ndaki çalışmayı bitirelim, pandemi dönemini değerlendirmiş olalım. Dolayısıyla turizm ve hizmet sektörünü ayağa kaldıracak şekilde hazır olalım. Bütün bunları yaparken aslında tarım gelişecek ama elde ettiğimiz ürün fazlalığını sadece buğday olarak satmayalım. Aldığımız ürünü işleyelim, katma değer olsun. Buradaki insanımız da kazansın. Organize Sanayi Bölgesi diye bugüne kadar görülmeyen farklı bir yapıdan bahsediyoruz."

Vadili halkıyla tanışmanın ve ihtiyaçlarını yakından duymanın önemli olduğunu belirten Oktay, "Sizlerle görüşmüş olalım, ihtiyaçlarınız varsa yakından duymuş olalım. Hükümetimiz zaten yapıyor, biz de Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Dayanışma içinde yapamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

Sohbetin ardından Vadili Belediye Başkanı Adahan, Fuat Oktay'a çiçek takdim etti.

Ziyareti sırasında Oktay'a, KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan toplam aşı sayısı 27 milyon 761 bin 989 doz oldu
Sağlık Bakanı Koca: Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor
Türkiye'de 8 bin 697 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 224'e yükseldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Vadili köyünde halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Vadili köyünde halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Suya hasret KKTC tarımı şahlanacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Her türlü zulmü yapan ve de insanları evlerinden eden zalimlere karşı susmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Her türlü zulmü yapan ve de insanları evlerinden eden zalimlere karşı susmayacağız
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'İnsan Hakları Eylem Planı' kapsamında yapılacak düzenlemeler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'İnsan Hakları Eylem Planı' kapsamında yapılacak düzenlemeler ele alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye olarak biz yine mazlumların umudu, sessizlerin sesi olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye olarak biz yine mazlumların umudu, sessizlerin sesi olacağız