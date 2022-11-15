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İstiklal Caddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'nin Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü. - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Ali Kemal Akan   | 15.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - TCCB

Ankara

Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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