Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz." dedi.
Dakar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dakar’da Senegal-Türkiye İş Forumu’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, "(Senegal ile) 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine ulaştık, şimdi hedefimiz 1 milyar dolar. Bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.