Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.90
ETH/USDT
2,656.00
BTC/USDT
38,099.00
BIST 100
2,038.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz." dedi.

21.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Dakar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dakar’da Senegal-Türkiye İş Forumu’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, "(Senegal ile) 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine ulaştık, şimdi hedefimiz 1 milyar dolar. Bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz

Batı Afrika'nın istikrarlı ülkesi: Senegal

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi: Türkiye-Kongo ilişkilerinde tarihi bir gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: İklim Şurası'nda Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: İklim Şurası'nda Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti