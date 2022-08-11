Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün fotoğrafı çıktı
- Eren Bülbül şehadetinin beşinci yılında mezarı başında anıldı
- Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı
- Türkiye'nin kalbine gömdüğü Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti
Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2022
Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz. pic.twitter.com/ohfXwqOFoW
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.