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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

Sefa Mutlu   | 11.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

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