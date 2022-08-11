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Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün fotoğrafı çıktı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında, koruduğu Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in telefonundan, Bülbül'ü çektiği fotoğraf çıktı.

Burak Milli   | 11.08.2022
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün fotoğrafı çıktı

Hatay

Gedik'in ailesinde bulunan şehidin cep telefonundan bazı fotoğraflar çıktı.

Ferhat Gedik'in çektiği fotoğraflardan birinde, Eren Bülbül ile güvenlik güçleri görülüyor.

Fotoğrafta bulunan tarihte ise Gedik ve Bülbül'ün şehit düştüğü 11 Ağustos 2017'nin yer alması dikkati çekti.

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