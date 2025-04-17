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Dünya

Columbia Üniversitesinden Filistin destekçisi Mahdawi'nin gözaltına alınmasına tepki

Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü, Filistin kökenli öğrencisi Mohsen Mahdawi'nin göçmenlik ofisinde ABD vatandaşlığı işlemlerini yaptığı sırada gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Irmak Akcan  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Columbia Üniversitesinden Filistin destekçisi Mahdawi'nin gözaltına alınmasına tepki

Ankara

New York'taki üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'de yasal olarak ikamet eden ve hiçbir suçla itham edilmeyen bir kişinin bu şekilde gözaltına alınmasından "dehşet duyulduğu" belirtildi.

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Mahdawi'ne, ailesine ve arkadaşlarına desteklerin iletildiği açıklamada, Columbia Üniversitesi yetkililerine, siyasi görüşlerini özgür ve barışçıl bir şekilde ifade etme haklarını kullandıkları için hedef alınan Columbia öğrencilerine maddi ve hukuki kaynakların sağlanması da dahil olmak üzere her türlü desteğin verilmesi çağrısı yapıldı.

Dün, ABC'ye konuşan avukat Luna Droubi, 10 yıldır yasal oturma izni bulunan müvekkili Mahdawi'nin vatandaşlık işlemlerinin son aşaması için Vermont eyaletinde gittiği göçmenlik ofisinde statüsünün iptal edilerek içeri alındığını belirtmişti.

Droubi, vatandaşlık işlemleri sürerken Mahdawi'nin gözaltına alınmasının yasa dışı ve Anayasa'da korunan ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu dile getirmişti.

Luna Droubi'nin, Vermont Bölge Mahkemesine yaptığı acil başvurunun dilekçesinde, müvekkili Mahdawi'nin Mart 2024'e kadar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını açıkça eleştirdiği, Columbia kampüsündeki öğrenci protestolarında aktivist ve organizatör olarak yer aldığı ancak daha sonra kendisini geri çektiği belirtilmişti.

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