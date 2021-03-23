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Dünya

Colorado'daki olay, ABD'de 7 günde meydana gelen 7'nci silahlı saldırı oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde 10 kişinin öldüğü hadise, ülkede bir hafta içinde gerçekleşen 7'nci silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Betül Yürük   | 23.03.2021
Colorado'daki olay, ABD'de 7 günde meydana gelen 7'nci silahlı saldırı oldu

New York

ABD'de son bir haftada 7 silahlı saldırı meydana geldi.

Colorado eyaletinde 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülkede 7 günde meydana gelen 7'nci silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Son bir haftada gerçekleşen saldırılar, ABD'de silah kontrolü yasası tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

ABD medyasında yer alan derlemeye göre ülke, 16 Mart'ta Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 6'sı Asya kökenli kadın 8 kişinin hayatını kaybettiği 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılara sahne oldu.

    17 Mart'ta ise California'nın Stockton kentinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

    Oregon eyaletinde 18 Mart'ta Portland kentinin doğusunda da 4 kişi silahlı saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.

    Texas'ın Houstan kenti ise 20 Mart'ta bir silahlı saldırıya sahne oldu. Saldırıda biri ağır 5 kişi yaralandı.

    Aynı gün Dallas kentinde gerçekleşen bir saldırıda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

    Philadelphia'da yine 20 Mart'ta gerçekleşen bir saldırı 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

    Son olarak 22 Mart'ta Colorado'da bir markete düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 10 kişi hayatını kaybetti.

    ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) silah şiddetinin takip edildiği verilerine göre 2019'da ülkede yaklaşık 40 bin kişi silahlı olaylarda hayatını kaybetti.

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