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CNN: Trump-Harris münazarasını izleyenlerin çoğunluğu Harris'in daha iyi performans sergilediğini düşünüyor

Amerikan medya kuruluşu CNN'in anketine göre, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışmasını izleyen kayıtlı seçmenlerden yüzde 63'ü Harris'in daha iyi performans sergilediğini düşünüyor.

Zeynep Katre Oran, Ecem Şahinli Ögüç, Irmak Akcan  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
CNN: Trump-Harris münazarasını izleyenlerin çoğunluğu Harris'in daha iyi performans sergilediğini düşünüyor

Ankara

CNN, münazarayı izlediğini belirten 605 kayıtlı Amerikalı seçmenin katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcıların yüzde 63'ünün canlı yayın tartışmasında Harris'in Trump'tan daha iyi performans sergilediğini düşündüğü belirtildi. Ankette, aynı seçmenlerin münazara öncesi hangi adayın performansının daha iyi olacağı konusunda eşit bölündüğü aktarıldı.

Ayrıca anket sonuçlarına göre, Trump ve ABD Başkanı Joe Biden arasında 27 Haziran'da yapılan münazarayı izleyen ve Trump'ın Demokrat rakibinden daha iyi performans gösterdiğini söyleyen seçmenlerin fikrinin değiştiği gözlemlendi.

WP anketi Harris'i işaret ediyor

Washington Post (WP) gazetesi, Harris ve Trump'ın ilk canlı yayın münazarası sonrası başkanlık seçiminin kaderini belirleyen "salıncak eyaletler" Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia'dan kime oy vereceğine henüz karar verememiş seçmenlere sorular sordu.

Ankete katılan seçmenlerin çoğu, Harris'in münazarada daha iyi performans sergilediğini söyledi. Yanıtlara göre Harris, kendisine oy vermeyi "planlayan" kişilerin desteğini kazanmış görünüyor.

Münazara öncesi "muhtemelen" Harris'e oy vereceklerini belirtenlerin yüzde 40'ından fazlası münazaranın ardından cevaplarını "kesinlikle Harris'e oy vereceğim" şeklinde değiştirdi.

Harris ve Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışması

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Harris ile Trump, dün ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaşmıştı.

Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koymuştu.

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