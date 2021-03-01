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Dünya

CNN: Biden yönetimi, Navalnıy'a muamelesi nedeniyle bu hafta Rusya'ya yaptırım açıklayacak

ABD'de Joe Biden yönetiminin, muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanması nedeniyle bu hafta Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklayacağı öne sürüldü.

Dildar Baykan   | 01.03.2021
CNN: Biden yönetimi, Navalnıy'a muamelesi nedeniyle bu hafta Rusya'ya yaptırım açıklayacak

Washington DC

CNN'in, Biden yönetiminden iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, Navalnıy'ın zehirlenmesi ve daha sonra tutuklanması sebebiyle Rusya'ya yaptırım hazırlığında.

Yaptırımların, Avrupa Birliğiyle (AB) koordinasyon içinde bu hafta açıklanacağını bildiren yetkililer, Biden yönetiminin bu tavrının, Rusya politikasında da belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Yetkililer, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve Amerikan resmi kurumlarına yönelik "Solarwinds" siber saldırısı konusunda da adımlar atabileceğini ifade etti.

Navalnıy, 17 Ocak’ta havaalanında tutuklanmıştı

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.

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