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Dünya

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, elektrikli araç piyasasına girdi

Şirketin "SU7" adını verdiği elektrikli otomobil, piyasaya sürüldüğünün duyurulmasının ardından yarım saatte 50 bin adet satıldı.

Emre Aytekin  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, elektrikli araç piyasasına girdi

Pekin

Çinli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, yeni geliştirdiği elektrikli araç modeliyle otomobil piyasasına giriş yaptı.

Şirket, "SU7" adını verdiği elektrikli spor otomobil modelini dün Pekin'de düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Xiaomi'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Ley Cün'ün sunumunu yaptığı etkinlikte, piyasaya sürüldüğünün duyurulmasının ardından bu otomobilden yarım saat içinde 50 bin adet satıldı.

Ley, yeni modelin Tesla Model 3 ile eş değer, 700 kilometre batarya menziline sahip olduğunu ve teknik özelliklerinin yüzde 90'ının Tesla'nın söz konusu modelinden daha iyi olduğunu ileri sürdü.

İçerdiği özelliklere göre 3 versiyon olarak piyasaya sürülen aracın başlangıç fiyatı, 215 bin 900 yuan (yaklaşık 29 bin 900 dolar) olarak belirlendi.

SU7'nin fiyatının Tesla Model 3'ten 30 bin yuan düşük olması dikkati çekerken sektör analistleri, Çin'de satışların azalmasıyla fiyat rekabetinin kızıştığı elektrikli otomobil piyasasında avantajlı bir konum elde etmeyi hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.

Azalan satışlar ve fiyat rekabeti

Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları son yıllarda büyük artış gösterirken ülke geçen yıl Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti.

Devlet destekleri ve vergi muafiyetleri ile teşvik edilen elektrikli otomobil satışları, Çin ekonomisinin Kovid-19 sonrası dönemde toparlanmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ivmesini yitiriyor.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırdığı, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlarının satışı 2023'te yıllık yüzde 36 artışla 7,7 milyona yükselmişti. Satışların 2024'te yüzde 22 artışla 11 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Elektrikli otomobil üreticileri daralan pastadaki paylarını korumak için fiyat indirimlerine başvuruyor.

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