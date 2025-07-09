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Dünya

Çin, Almanya'ya ait uçağı lazer kullanarak hedef aldığı suçlamalarını reddetti

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği misyonu Aspides'te görev yapan Alman uçağını lazer kullanarak hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Ayşe İrem Çakır  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Çin, Almanya'ya ait uçağı lazer kullanarak hedef aldığı suçlamalarını reddetti

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, Almanya'nın Pekin yönetimine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

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Alman uçağının Çin tarafından lazer kullanılarak hedef alındığını reddeden Mao, "Almanya'nın açıklamaları gerçeklerle örtüşmüyor." dedi.

Mao, Çin Donanmasının bölgede refakat görevinde olduğunu belirterek, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için iki tarafı da diyaloğa çağırdı.

Almanya, Çin'in Berlin Büyükelçisi'ni çağırmıştı

Almanya Dışişleri Bakanlığının dün sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Çin ordusunun, AB'nin Aspides misyonunda görev yapan bir Alman uçağını lazer kullanarak hedef aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Alman personelinin tehlikeye atılması ve misyonun taciz edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu konuda Çin'in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilmişti.

Spiegel dergisinin haberinde, söz konusu Alman uçağının kiralık keşif uçağı olduğu, uçağın sivil pilotlar tarafından kullanıldığı ve içinde 1 ile 4 arasında Alman askerinin bulunabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmişti.

Olayın uçağın bir Çin fırkateynine yaklaşırken gerçekleştiği aktarılan haberde, Çin gemisinin mürettebatının olağan uygulamanın aksine daha önce acil durum çağrı frekansı üzerinden bildirimde bulunmadığı vurgulanmıştı.

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