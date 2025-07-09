NATO Genel Sekreteri Rutte'ye göre müttefikler arasında savunma sanayisindeki engeller kalkmalı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefikler arasında savunma sanayi alanındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.
İstanbul/Berlin
Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Rutte, Almanya'nın NATO'ya katılışının 70. yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de ortak basın toplantısı yaptı.
Rutte, buradaki konuşmasında, Polonya, Romanya ve Estonya'nın ABD ve Avrupa'da sürecin "çok uzun sürmesi" nedeniyle Güney Kore'den askeri teknoloji aldığını belirterek, "Sorun da bu zaten. İşte bu yüzden üretimi kolektif olarak artırmamız gerekiyor. Bu, ülkeler arasındaki engelleri önlemeye çalışmak anlamına da geliyor." dedi.
Mark Rutte, NATO topraklarını korumak için ülkeler ve şirketler arasında "sorunlu bürokratik prosedürlerin" kaldırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.
Çin
Çin'in ABD'den daha fazla savaş gemisi üretmeye başladığını ve askeri gücünü "hızla" geliştirdiğini belirten Rutte, "Bu, Pekin'de geçit töreni düzenlemek için değil, gerçekten de bunu kullanmak, bundan yararlanmak için. Çin'in Tayvan'ı bir şekilde kontrol altına almak gibi bir hırsı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
Rutte, Çin'in Tayvan'a olası saldırısından önce Rusya ile işbirliği yapacağını dile getirerek şunları ifade etti:
"Çin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Şi Cinping, Tayvan'a saldırmadan önce Moskova'yı, yani tüm bu olaylardaki küçük ortağı (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir'i arayacak. Putin'den Avrupa'nın bir bölümünde bizi meşgul etmesini isteyecek. Bu da size transatlantik ve Hint Pasifik'in giderek daha fazla iç içe geçtiğini gösteriyor."
Rutte, Lahey'deki zirvede NATO'nun daha güçlü, adil ve caydırıcı olmasının temellerinin atıldığını belirterek, yeni yüzde 5'lik savunma harcaması hedefinin, "yeniden canlanan Rusya, terörizm, siber saldırılar, sabotajlar ve şiddetli küresel rekabet" nedeniyle karşı karşıya olunan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için gerekli olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Merz: Çin'in Alman askeri gözetleme uçağına yönelik lazer saldırısı kabul edilemez
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çin'in, Avrupa Birliği'nin (AB) Aspides misyonunda görev yapan bir Alman uçağını lazerle hedef aldığı sorusu yöneltilen Merz, "Askeri gözetleme uçağına yönelik lazer saldırısı kesinlikle kabul edilemez." yanıtını verdi.
Bu gelişme sonrası Çin’in Berlin Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını hatırlatan Merz, bugün konuyu kesin olarak değerlendirmek istemediğini, ancak bu tür olaylarla başa çıkılması ve lazer saldırısının kaynağının tam olarak açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Almanya, Roma'da teklifini sunacak
Merz yarın İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Ukrayna’nın Yeniden İnşası Konferansı'na katılacağına işaret ederek,"Roma'da bir araya gelerek, olası bir ateşkes sonrası dönemi de bir kez daha görüşeceğiz. Ancak Roma'daki konferans sırasında bir video konferans da yapacağız ve burada Ukrayna'ya yapılacak ilave teslimatlar ve ilave destekler hakkında bazı ayrıntıları bir kez daha görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şansölye Merz Roma'da özellikle hava savunma sistemleri konusunda karar verileceğini ve kendisinin de Almanya'dan gerçekleştirebilecekleri teklifleri sunacağını kaydetti.
Rusya'nın tüm Avrupa-Atlantik bölgesinde özgürlüğü, barışı ve refahı tehdit ettiğini vurgulayan Merz, "Bu tehdidi çok ciddiye alıyoruz ve bu nedenle NATO'nun Avrupa ayağını güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'da tamamen sivil hedefleri vurduğunu savunan Merz, bunun sivil halka yönelik terörizm olduğunu ve askeri hedeflere yönelik savaşla hiçbir ilgisi olmadığını aktardı.
FCAS'a ihtiyaç var
Almanya ile Fransa arasında Yeni Nesil Hava Muhabere Sistemine (FCAS) ilişkin yaşanan sorunlara yönelik soruyu cevaplayan Merz, Fransa ve İspanya ile FCAS konusunda yaptıkları anlaşmalara kesin bir şekilde sadık kalmayı istediğini belirtti.
Merz, bunun Avrupa savunması için iyi bir proje olabileceğini ifade ederek, "Böyle bir uçağa ihtiyacımız var." dedi.
Fransa ile bu konuda görüşmelerin devam ettiğini aktaran Merz, "Önümüzdeki birkaç ay içinde bu konuyu kesin olarak çözmeyi amaçlıyoruz. Bu konsorsiyumun bileşimine ilişkin farklı görüşler henüz çözülmedi. Ancak bunun başarılacağına inanıyorum. Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) ile bir çok kez konuştuk." ifadesini kullandı.
Merz, bu konuda kendisini memnun edecek bir sonuca henüz varılmadığını belirterek, "Eğer bunu başarabilirsek, o zaman bu hala siyasi çabaya değer bir proje olur." şeklinde konuştu.
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin'in ne gibi hedefleri olduğunu biliyoruz
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Çin'in silahlı kuvvetlerini büyük ölçüde genişlettiğini gördüklerini belirterek, "Çin'in denizde ABD'den daha fazla gemileri var, daha fazla askeri gemileri var. 2030 yılına kadar daha da fazlasına sahip olacaklar. 1000 adet nükleer savaş başlığı var." dedi.
Bunların sadece Pekin'de askeri geçit törenleri düzenlemekle ilgili olmadığını dile getiren Rutte, "Bunlar kullanılabilecek silahlar. Çin'in ne gibi hedefleri olduğunu biliyoruz. Mesele, bir şekilde Tayvan'ı kontrol altına almaktır." ifadelerini kullandı.
Rutte, yaptıkları analizlere göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Tayvan’a saldırmadan önce Moskova’yı arama ihtimalinin arttığını, bu durumda Şi’nin, ortağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Avrupa’nın bazı bölgelerinde harekete geçmesini isteyebileceğini savundu.
Rutte, "Alman ordusunun bazı üst düzey generalleri, 3, 5, 7 yıl içinde Rusya'nın NATO topraklarına tam ölçekli bir saldırı düzenleyebileceğini öngörüyorlar. 3 yıl bugün, 5 yıl gelecek hafta, 7 yıl gelecek ay demek." değerlendirmesinde bulundu.
NATO Genel Sekreteri Rutte, sözlerine şöyle devam etti:
Avrupa’daki silah projelerinin çoğu zaman pahalı ve yavaş olmasından dolayı Avrupa ülkelerinin silahları özellikle ABD’den satın almalarının bir sorun olup olmadığına ilişkin soruya, "Sorun ABD veya Avrupa değil. Sorun, Avrupa ve ABD'de yeterince üretim yapmıyoruz. Daha iyiye gidiyoruz, ancak şu anda konuştuğumuz sırada Polonya, Romanya, Estonya, Güney Kore'den satın alıyor, çünkü Avrupa'dan veya ABD'den satın almak çok uzun sürüyor."
Bunun bir sorun olduğunu vurgulayan Rutte, bu yüzden üretimin arttırılması ve ülkeler arasındaki bariyerlerin kaldırılması gerektiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.