Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Çin, mekik hasarı nedeniyle Tiengong Uzay İstasyonu'ndan dönüşü ertelenen "Şıncou-20" taykonot ekibinin, başka bir mekikle dünyaya döndüğünü bildirdi.
Pekin
Xinhua'nın haberine göre, taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'yi taşıyan "Şıncou-21" kapsülü, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfıng sahasına indi.
Uzay istasyonundaki görevini tamamlayan taykonot ekibinin 5 Kasım'da yapılması planlanan dönüş seferi, "Şıncou-20" mekiğinde tespit edilen hasar nedeniyle ertelenmişti.
Mekikteki hasara uzay enkazının yol açtığı bildirilirken, yapılan incelemelerin ve güvenlik değerlendirmelerinin ardından taykonotların, yerlerini alan diğer ekibi istasyona taşıyan "Şıncou-21" personel mekiğiyle dönmesine karar verilmişti.
"Şıncou-20" mekiğiyle 24 Nisan'da uzay istasyonuna gönderilen ve 6 ayı aşkın süre görev yapan taykonot ekibi, 31 Ekim'de istasyona gönderilen "Şıncou-21" ekibiyle yörüngede devir teslim yapmıştı.
Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev alıyor.