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Dünya

Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 53 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Salih Okuroğlu  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 53 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

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