Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Dünya

Çin'in Şanghay şehrinde metro inşaatının sürdüğü güzergahtaki kavşak çöktü

Çin'in Şanghay şehrinde metro inşaatının sürdüğü güzergahtaki kavşakta teknik hata nedeniyle çökme meydana geldi.

Emre Aytekin  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Çin'in Şanghay şehrinde metro inşaatının sürdüğü güzergahtaki kavşak çöktü

Pekin

Yerel medyadaki haberlere göre, Minhang ilçesinde Çişin ile Li'an caddelerinin kesiştiği kavşağın bir bölümü çöktü.

Çökmenin, kavşağın bitişiğinde süren metro inşaatındaki teknik hatadan kaynaklandığı bildirildi.

Sosyal medyada yayılan güvenlik kamerası görüntülerinde çökme sırasında kavşağın geçtiği caddenin büyük bölümünün adeta boşlukta yutulması dikkati çekti.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Çin'de altyapı ve inşaat hataları nedeniyle özellikle arazinin geçirgen olduğu eski nehir yatakları gibi bölgelerde oluşan çukur ve boşluklar, zaman zaman çökmelere sebep oluyor.

Şanghay'ın Minhang ilçesinde Ocak 2024'te kanalizasyon borusunun patlaması sonucu yolda 10 metrelik çökme meydana gelmişti.



