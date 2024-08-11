Çin'in güneybatısında şiddetli yağışlar nedeniyle 80 binden fazla kişi tahliye edildi
Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Ankara
Xinhua ajansının haberine göre, Sıçuan'da 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan yağışlar bölgede sellere yol açtı.
Sel nedeniyle bazı evlerin tahrip olduğunu açıklayan yerel yetkililer, 80 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.
Sıçuan eyaletinde 3 Ağustos'taki sel ve toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.