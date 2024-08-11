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Dünya

Çin'in güneybatısında şiddetli yağışlar nedeniyle 80 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Çin'in güneybatısında şiddetli yağışlar nedeniyle 80 binden fazla kişi tahliye edildi

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre, Sıçuan'da 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan yağışlar bölgede sellere yol açtı.

Sel nedeniyle bazı evlerin tahrip olduğunu açıklayan yerel yetkililer, 80 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

Sıçuan eyaletinde 3 Ağustos'taki sel ve toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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