Dolar
14.85
Euro
15.73
Altın
1,890.11
ETH/USDT
2,933.90
BTC/USDT
39,570.00
BIST 100
2,471.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklıyor
logo
Dünya

Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı

Çin'de beş günlük 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler, ülke genelinde çok sayıda şehirde Omicron vakalarının tetiklediği salgının yarattığı endişe nedeniyle geçen yıla göre yüzde 30,2 azaldı.

Emre Aytekin   | 05.05.2022
Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı

Pekin

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde toplam 160 milyon seyahat yapıldı.

Seyahat sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 30,2 azaldı.

Tatil döneminde iç turizm gelirleri, 64,68 milyar yuana (9,77 milyar dolar) ulaşırken, geçen yıla göre yüzde 42,9 düşüş kaydetti.

Ülkenin en büyük şehirleri Şanghay, Pekin ve Guangcou'da, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle tatil döneminde seyahatlere kısıtlama getirilirken vatandaşlara şehir dışına çıkmamaları tavsiye edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çekya’da sağlık kurumlarında 11 Mayıs’tan itibaren maske zorunluluğu sona erecek
Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı

Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde yurt içi seyahatler yüzde 30,2 azaldı

Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı

Çin'de son 24 saatte 5 bin 498, Hong Kong'da 313 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 5 bin 498, Hong Kong'da 313 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'in Hollywood filmleri üzerindeki etkisi giderek artıyor

Çin'in Hollywood filmleri üzerindeki etkisi giderek artıyor
Antony Blinken: ABD, mali tehlikede olan bağımsız (uluslararası) medyaya yardım ediyor

Antony Blinken: ABD, mali tehlikede olan bağımsız (uluslararası) medyaya yardım ediyor