Dolar
34.35
Euro
37.49
Altın
2,743.10
ETH/USDT
2,480.00
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
8,648.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de 2024 yılı başkanlık ve kongre seçimleri için halk sandık başına gidiyor. Beyaz Saray'ın önünden yayındayız.
logo
Dünya

Çin, yeni nesil "FC-31" savaş jetini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor

Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı "FC-31"i, bu ay yapılacak ulusal havacılık fuarında gün yüzüne çıkarmayı planlıyor.

Emre Aytekin  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Çin, yeni nesil "FC-31" savaş jetini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor

Pekin

Çin Havacılık Sanayi Şirketi (Avic), 12-17 Kasım'da Guangdong eyaletinde düzenlenecek Cuhay Havacılık Fuarı'nda sergileyeceği uçak modellerinin fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Paylaşılan modeller arasında Avic'e bağlı Şınyang Hava Aracı Şirketi tarafından geliştirilen "FC-31" savaş jetinin "Gyrfalcon" (Akdoğan) prototipinin fotoğraf ve görüntüleri de yer aldı.

ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 5. nesil F-35 savaş jetlerinin muadili olarak tasarlanan "FC-31", şubat ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda (WDS) potansiyel alıcılara gıyabında tanıtılmıştı.

Henüz geliştirme aşamasındaki savaş jetinin, yüksek hız ve manevra kabiliyetinin yanı sıra radarlardan kaçabilen hayalet uçak özelliğine sahip olması planlanıyor.

"Shenyang J-31" adıyla da anılan uçak ordu envanterine girdiğinde Çin, ABD'nin ardından iki ayrı hayalet savaş uçağı modeline sahip ikinci ülke olacak.

Çin'in daha önce geliştirdiği, ABD'nin "F-22" model savaş uçaklarının muadili "J-20" hayalet savaş uçakları 2017'te hizmete alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar ülkelerine uğurlanıyor
Amasya ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Benzer haberler

Çin, yeni nesil "FC-31" savaş jetini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor

Çin, yeni nesil "FC-31" savaş jetini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin, ABD seçimleri sonrası iki kötü seçenekle karşı karşıya

Çin, 9 ülkeye daha tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin, 9 ülkeye daha tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Küresel çip ve yarı iletken üretiminde jeopolitik rekabet artıyor

Küresel çip ve yarı iletken üretiminde jeopolitik rekabet artıyor
Tayvan'da Kong-rey Tayfunu nedeniyle 8 bin 600 kişi tahliye edildi

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu nedeniyle 8 bin 600 kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet