Dolar
32.55
Euro
34.96
Altın
2,326.56
ETH/USDT
3,421.10
BTC/USDT
62,220.00
BIST 100
10,446.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Çin ve Rusya, sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikat düzenledi

Çin ve Rusya'nın, sınır aşırı terörizmle mücadele için ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Emre Aytekin  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Çin ve Rusya, sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikat düzenledi

Pekin

Çin ordu gazetesi PLA Daily'nin haberinde, iki ülke askerlerinin, 26 Haziran'da Çin'in Heyhı şehri ile Rusya'nın Blagoveşçensk şehirlerini ayıran Amur Nehri üzerindeki Heylongciang Köprüsü çevresinde terörle mücadele tatbikatı yürüttüğü belirtildi.

Çin ve Rus askerlerinin, tatbikatta, "teröristlerin saldırı düzenleyerek sınırı geçmeye çalıştığı" senaryosu üzerine ortak talimler yaptığı ifade edilen haberde, teröristleri durdurmak ve ele geçirmek üzere havadan keşif, denizden müdahale ve karada pusu manevraları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Haberde tatbikatın istihbarat paylaşımı ve harekat eşgüdümüne odaklandığı, iki ülke ordularının sınır bölgelerinin güvenliğini birlikte sağlayarak, "terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her türüne karşı etkili tedbirler alma kararlılığını ortaya koyduğu" kaydedildi.

Dağıstan'daki terör saldırılarının ardından geldi

Tatbikatın, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 17'si polis ve 5'i sivil 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.

Öte yandan 22 Mart'ta Moskova'da bir konser salonunda silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında da 144 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin ve Rusya, daha önce de ortak terörle mücadelede tatbikatları düzenlemişti. Çin'in paramiliter Halkın Silahlı Polis Gücü, 2019'da Rusya'da Rus Ulusal Muhafızları ile ortak tatbikata katılmıştı.

Ayrıca Çin, Rusya ve İran donanmaları, 11-15 Mart tarihlerinde Umman Körfezi yakınında, terörle ve korsanlıkla mücadele amaçlı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Türk Hava Yolları, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesi yokmuş
TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak

Benzer haberler

Çin ve Rusya, sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikat düzenledi

Çin ve Rusya, sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikat düzenledi

Rusya’da kar etmeyen bankaların oranı yükseldi

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin'e karşı mücadelede "acımasız" olacak

Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 63 arttı

Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 63 arttı
Rusya'da Twitch'e 1 milyon ruble para cezası verildi

Rusya'da Twitch'e 1 milyon ruble para cezası verildi
Rusya yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027’de fırlatmayı planlıyor

Rusya yeni yörünge istasyonu için ilk modülü 2027’de fırlatmayı planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet