Dolar
19.04
Euro
20.53
Altın
1,941.32
ETH/USDT
1,799.60
BTC/USDT
28,294.00
BIST 100
4,936.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli futbolcu Mehmet Can Aydın, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Dünya

Çin ve Rusya, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşaatına hız vermeyi hedefliyor

Çin ve Rusya'nın Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının inşasına yönelik araştırma ve müzakereleri teşvik edeceği bildirildi.

Fuat Kabakcı  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Çin ve Rusya, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşaatına hız vermeyi hedefliyor

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından iki liderin imzasının bulunduğu ortak bildiriyi yayımladı.

Bildiriye göre, iki ülke Rusya'nın Sibirya bölgesinden başlayıp Moğolistan'dan geçerek Çin'e doğal gaz ulaştıracak Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı inşasına yönelik araştırma ve müzakerelerin ilerletilmesi sağlanacak.

Çin ve Rusya petrol, doğal gaz, kömür, elektrik ve nükleer enerji alanındaki işbirliği projelerini de destekleyecek.

Rusya, Çin'e 98 milyar metreküp doğal gaz gönderecek

Putin dün yaptığı açıklamada, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı konusunda Çin ile tüm parametrelerde anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Rusya'nın mevcut ve müzakere edilen projelerle Çin'e 2030'a kadar 98 milyar metreküp gaz ve 100 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edeceğini ifade eden Putin, Rus firmaların Çin ekonomisinin enerji talebini karşılamaya hazır olduğunu kaydetmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının 50 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olacağına işaret ederek, "Bu oldukça büyük bir miktar. Kuzey Akım'ın kapasitesi 55 milyar metreküp. Bu da böyle bir projenin Kuzey Akım'ın yerini tamamen alacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın doğal gaz tüketiminde önde gelen ülkelerinden Çin, 2022'de yaklaşık 109 milyon ton doğal gaz ithal etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Anadolu Kartalı-2023/1 Eğitimi başladı
KTÜN, "Kahramanmaraş Merkezli Depremleri İnceleme Raporu"nu yayımladı
Lavaboya dökülen atık yağlar karıştığı su kaynağındaki oksijeni de tüketiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Benzer haberler

Çin ve Rusya, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşaatına hız vermeyi hedefliyor

Çin ve Rusya, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşaatına hız vermeyi hedefliyor

Ramazan ayı Orta Asya ve Kafkasya'da yarın başlayacak

Kremlin: Batı, Putin ile Şi'nin Moskova'daki görüşmelerine "düşmanca" tepki sergiledi

Zelenskiy Bahmut cephesini ziyaret etti

Zelenskiy Bahmut cephesini ziyaret etti
Zelenskiy: Rusya, gece Ukrayna'ya 20'den fazla İHA ve füzeyle saldırdı

Zelenskiy: Rusya, gece Ukrayna'ya 20'den fazla İHA ve füzeyle saldırdı
ABD Kongresindeki kritik ifade öncesi "TikTok" tartışması alevlendi

ABD Kongresindeki kritik ifade öncesi "TikTok" tartışması alevlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet