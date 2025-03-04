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Dünya

Çin, Trump'ın tarife artışına yeni gümrük vergileri ve yaptırımlarla karşılık verdi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere gümrük tarifesi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararına karşı, bu ülkeden ithal belirli tarım ve gıda ürünlerine ek gümrük vergisi getirirken ABD'li şirketlere yaptırımlar açıkladı.

Emre Aytekin  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Çin, Trump'ın tarife artışına yeni gümrük vergileri ve yaptırımlarla karşılık verdi

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den kanatlı hayvan ile arpa, mısır ve pamuk gibi tarım ürünlerinin ithalatına yüzde 15, soya fasulyesi, domuz eti, dana eti, meyve, sebze ve süt ürünleri ithalatına ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

ABD'nin tek taraflı tarife kararının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çin, DTÖ kurallarına uygun olarak meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacak, çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik düzeni savunmayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni gümrük tarifelerinin 10 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Amerikan şirketlerine yaptırım

Bakanlık, ayrıca aralarında savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin de olduğu ABD'li 15 firmayı "ihracat kontrol listesine" eklediğini bildirdi. Çinli şirketlerin söz konusu firmalara askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihraç etmesi özel izne tabi olacak.

Öte yandan 10 ABD firması da Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışı ve askeri işbirliği rolü olduğu gerekçesiyle "güvenilmez varlık listesine" alındı. Söz konusu firmaların Çin'de yatırım yapması ve Çinli şirketlerle her türlü alışverişi yasaklandı.

Öte yandan şubatta varlık listesine alınan ABD'li biyoteknoloji firması Illumina'nın geliştirdiği genetik dizileme araçlarının Çin'e ihracatının yasaklandığı kaydedildi.

Trump, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

Trump, bugün önceki kararnamede yaptığı değişiklikle, Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.

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