Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu
Çin Savunma Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından, bu geceden itibaren Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurdu.
Pekin/Ankara
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, yaptığı açıklamada, Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağını bildirdi.
- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi
- Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki: Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli
- Pelosi'nin ziyareti öncesi Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı
- ABD ve Çin, Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti nedeniyle çatışmanın eşiğine gelebilir
- Pelosi'nin olası ziyareti öncesi Tayvan çevresinde askeri hareketlilik artıyor
Sözcü Tan, tatbikatların, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine karşı koyma, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunma amacını taşıdığını" vurguladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Tayvan'a ulaştı https://t.co/2oRx5xr00F pic.twitter.com/GqqInZAArK— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 2, 2022
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaşmıştı.
🇹🇼🇨🇳 Tayvan-Çin gerginliğinin tarihsel arka planı ne?— AA Podcast (@aasesli) August 2, 2022
🎙️ AA Pekin Muhabiri Emre Aytekin anlatıyor
Spotify: https://t.co/kqJ7c4gZUh
Apple: https://t.co/bpSDOdg9Mn pic.twitter.com/kvDefp9hGa
Pelosi'nin açıklanan gezi programında yer almayan ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu.
Çin Dışişleri Bakanlığı da Pelosi'nin inişinin ardından ziyareti kınadığını bildirdi.
Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.
Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artmıştı.
ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.
Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti
82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.
Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.