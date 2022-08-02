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Dünya

Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu

Çin Savunma Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından, bu geceden itibaren Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurdu.

Muhammet Tarhan, Emre Aytekin   | 02.08.2022
Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu

Pekin/Ankara

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, yaptığı açıklamada, Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağını bildirdi.

Sözcü Tan, tatbikatların, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine karşı koyma, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunma amacını taşıdığını" vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaşmıştı.

Pelosi'nin açıklanan gezi programında yer almayan ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Pelosi'nin inişinin ardından ziyareti kınadığını bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artmıştı.

ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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