Dolar
42.23
Euro
48.92
Altın
4,140.95
ETH/USDT
3,560.90
BTC/USDT
105,148.00
BIST 100
10,799.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Cemre Vakfı tarafından, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Silivri Çanta Ağaçlandırma Sahası'nda "10 Bin Ağaç Dikme Etkinliği" düzenleniyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Çin, mekik hasarı nedeniyle Dünya'ya dönemeyen taykonotları getirmek için hazırlık yapıyor

Çin, mekik hasarı nedeniyle Tiengong Uzay İstasyonu'ndan dönüşü ertelenen "Şıncou-20" taykonot ekibini Dünya'ya getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Emre Aytekin  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Çin, mekik hasarı nedeniyle Dünya'ya dönemeyen taykonotları getirmek için hazırlık yapıyor

Pekin

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, dönüş görevi için çalışmaların, plana uygun olarak düzen içinde sürdürüldüğü belirtildi.

Dönüş seferinin ertelenmesinin ardından acil durum planları ve tedbirlerinin derhal devreye alındığı ifade edilen açıklamada, dönüşün uygulanabilmesi için Şıncou-20 mekiğinin simülasyon analizleri, testleri ve güvenlik değerlendirmelerinin yapıldığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, dönüş seferinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Taykonotları almak için yeni bir mekik fırlatılabilir

Öte yandan South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, gazeteye açıklama yapan insanlı uzay programından kaynaklar, taykonot ekibini almak için yeni bir mekiğin fırlatılabileceğini öne sürdü.

Söz konusu kaynaklar, uzay istasyonunda görev alacak sonraki taykonot ekibini taşımak üzere hazırlanan "Şıncou-22" mekiğinin hazırlandığını ve fırlatış için ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi'nde bekletildiğini aktardı.

Dönüş seferi, mekikte tespit edilen hasar nedeniyle ertelenmişti

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlayan taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'den oluşan ekibi Dünya'ya getirecek dönüş seferi, Şıncou-20 mekiğinde tespit edilen hasar nedeniyle 5 Kasım'da ertelenmişti.

Mekikteki hasara uzay enkazının yol açtığı bildirilmişti.

Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da uzay istasyona gönderilen ve orada 6 ayı aşkın süre görev yapan taykonot ekibi, 31 Ekim'de istasyona gönderilen Şıncou-21 ekibi ile yörüngede devir teslim yapmıştı.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı'da son 3 ayda 16 bini aşkın deprem meydana geldi
Kastamonu'da annesiyle kaybolan çocuğun cesedi bulundu
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak etkili oluyor
"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı

Benzer haberler

Çin, mekik hasarı nedeniyle Dünya'ya dönemeyen taykonotları getirmek için hazırlık yapıyor

Çin, mekik hasarı nedeniyle Dünya'ya dönemeyen taykonotları getirmek için hazırlık yapıyor

Çin, fentanil öncülü kimyasalların Kuzey Amerika ülkelerine ihracatını kontrol altına alacak

Çin, gemicilik ve taşımacılık alanında ABD'ye getirdiği karşı tedbirleri askıya aldı

Çin "Guovang" ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 13. grubunu fırlattı

Çin "Guovang" ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 13. grubunu fırlattı
Çin, kritik mineraller ve süper sert metallerin ABD'ye ihracatına getirdiği yasağı askıya aldı

Çin, kritik mineraller ve süper sert metallerin ABD'ye ihracatına getirdiği yasağı askıya aldı
Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne yönelik aldığı tedbirleri erteleyecek

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne yönelik aldığı tedbirleri erteleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet