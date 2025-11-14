Çin, mekik hasarı nedeniyle Dünya'ya dönemeyen taykonotları diğer personel mekiğiyle getiriyor
Çin, mekik hasarı nedeniyle Tiengong Uzay İstasyonu'ndan dönüşü ertelenen "Şıncou-20" taykonot ekibinin, onların yerini alan ekibi istasyona taşıyan "Şıncou-21" personel mekiği ile döneceğini bildirdi.
Pekin
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'den oluşan ekibi taşıyan "Şıncou-21" mekiği, uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılarak yola çıktı.
Mekik, gün içinde Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfıng alanına inecek.
Dönüş seferi, mekikte tespit edilen hasar nedeniyle ertelenmişti
Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan taykonot ekibini Dünya'ya getirecek dönüş seferi, Şıncou-20 mekiğinde tespit edilen hasar nedeniyle 5 Kasım'da ertelenmişti.
Mekikteki hasara uzay enkazının yol açtığı bildirilmişti.
Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da uzay istasyona gönderilen ve 6 ayı aşkın süre görev yapan taykonot ekibi, 31 Ekim'de istasyona gönderilen Şıncou-21 ekibi ile yörüngede devir teslim yapmıştı.
Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev alıyor.