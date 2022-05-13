Dolar
15.46
Euro
16.09
Altın
1,828.72
ETH/USDT
2,082.10
BTC/USDT
30,427.00
BIST 100
2,422.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında konuşuyor.
logo
Dünya

Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak

Çin yönetimi, Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarına sınırlama getireceğini bildirdi.

Emre Aytekin   | 13.05.2022
Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak

Pekin

Ulusal Göç İdaresinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle "yurt dışına seyahatlere zorunlu olmadıkça izin verilmeyeceği" ve "pasaport ve seyahat belgelerinin onayında detaylı incelemelerin yapılacağı" belirtildi.

Açıklamada, yasadışı sınır geçişlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin de arttırılacağı kaydedildi.

Çin'de Kovid-19 durumunun "kritik ve acil noktada" olduğunun vurgulandığı açıklamada, geçen hafta Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında toplanan ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında salgınla mücadeleye dair alınan kararlara atıf yapıldı.

Devlet Başkanı Şi, toplantıda "sıfır vaka" politikasının ödünsüz sürdürüleceği mesajını vermişti.

Çin'de Kovid-19 salgının başından bu yana hem yabancıların yurt dışından seyahatleri hem de Çin vatandaşlarının yurt dışına seyahatleri büyük ölçüde kısıtlanmış durumda.

Çin vatandaşları salgının başından bu yana pasaportlarını yenilemekte zorluklarla karşılaşırken vize süreçlerinin uzaması, uçuşların durdurulması ve sınırlanması nedeniyle yabancıların ülkeye gelişleri de oldukça güçleşmiş durumda. Resmi verilere göre 2021'de uluslararası seyahatler 2019'a kıyasla yüzde 80 azalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong'da 294 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya'nın, gelişen ülkelerin salgınla mücadelesine desteği 5 milyar dolara ulaşacak
Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor

Benzer haberler

Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti

Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti

Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak

Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Çin'de son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong'da 294 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong'da 294 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1778 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 1778 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Araştırma: Kovid-19'un etkileri iki yıl sonra dahi görülüyor

Araştırma: Kovid-19'un etkileri iki yıl sonra dahi görülüyor