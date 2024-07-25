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Dünya

Çin, Kızıldeniz'deki saldırıları durdurmak için çeşitli taraflarla iletişim halinde olduğunu açıkladı

Çin'in Yemen Büyükelçi Vekili Shao Zheng, "İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na saldırılarının ardından çatışmanın tırmanmasını durdurma" çağrısında bulundu.

Mohammed Sameai, Ekrem Biçeroğlu  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Çin, Kızıldeniz'deki saldırıları durdurmak için çeşitli taraflarla iletişim halinde olduğunu açıkladı

Yemen

Çinli Büyükelçi Vekili Zheng, Yemenli sivil toplum kuruluşu Sana Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıda konuştu.

"Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik ve nakliye maliyetlerinin iki katına çıkmasına neden olan saldırıları durdurmak için Husiler dahil olmak üzere çeşitli taraflarla iletişim halindeyiz." dedi.

Zheng, "Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması gerektiğini ve bunun Kızıldeniz'deki gerilimin azaltılmasına yardımcı olacağını" vurguladı.

Çinli yetkili, İsrail'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırının ardından bölgesel tansiyonu yükseltmeme çağrısında bulundu.

Yemen'de yakın zamanda barışın sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin soruya da Çinli diplomat şöyle cevap verdi:

"En kısa sürede barışın sağlanmasını umuyoruz ve tüm tarafları müzakerelere dönmeye ve vatandaşların çıkarlarına öncelik vermeye çağırıyoruz."

Ne olmuştu?

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında 19 Temmuz'da yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırıda 9 kişinin öldüğü, 89'unun yaralandığı aktarılmıştı.

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