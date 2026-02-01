Dolar
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı dükkanları su bastı. Anafartalar Caddesi’nden yayındayız.
Ekonomi

Çin'de ekonomik aktivite yeni yıla daralmaya başladı

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki ekonomik aktivite, 2025 yılının son ayındaki genişlemenin ardından yeni yılın ilk ayında yeniden daralma seyrine girdi.

Emre Aytekin  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Çin'de ekonomik aktivite yeni yıla daralmaya başladı

Pekin

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak 2026'da, önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 49,3'e geriledi.

İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi ocakta 1,6 puan azalarak 49,2, ihracat siparişleri alt endeksi ise 1,2 puan azalarak 47,8 oldu.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1 ile 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise ocakta 0,8 puan azalarak 49,4'e geriledi. Bu endeks de önceki aydaki genişlemenin ardından yeniden daralma seyrine girdi.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamlamıştı.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
