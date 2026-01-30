Dolar
43.47
Euro
51.85
Altın
5,157.69
ETH/USDT
2,740.20
BTC/USDT
82,591.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin lideri Şi'ye Arsenal-Manchester United maçının topunu hediye etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin'i ziyaretinde futbola meraklı olduğu bilinen Devlet Başkanı Şi Cinping'e, geçen hafta sonu Arsenal ile Manchester United arasında oynanan futbol maçının topunu hatıra olarak verdi.

Emre Aytekin  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
İngiltere Başbakanı Starmer, Çin lideri Şi'ye Arsenal-Manchester United maçının topunu hediye etti

Pekin

İngiliz basınındaki haberlere göre, bir Arsenal taraftarı olan Başbakan Starmer, futbola ilgisi bilinen Çin liderine, takımın Londra'da Emirates Stadyumu'nda Manchester United'ı ağırladığı 25 Ocak'ta oynanan Premier Lig maçının topunu hediye etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Futbol topunun hediye edilmesi, 8 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e İngiltere'den Başbakan düzeyinde ilk ziyareti yapan Starmer'ın iki ülke ilişkilerinde gerilimli bir dönemin ardından yeniden yakınlık kurma çabasının işareti olarak yorumlandı.

Çin-İngiltere ilişkilerinde yakınlaşmanın hakim olduğu 2010'lı yılların başındaki Muhafakar Parti iktidarında Şi'nin Londra ziyareti sırasında Başbakan David Cameron, onu Manchester United takımını antrenman sahasına götürmüş, o yıllarda takımın golcüsü olan Arjantinli futbolcu Sergio Aguero ile bir araya gelerek birlikte fotoğraf çektirmişlerdi.

Futbol diplomasisi

Çocukluğundan beri futbola tutkusu olduğu bilinen Şi, yurt dışı ziyaretlerinde sık sık bu sporla bağlantılı jestlerle karşılaşıyor.

Çin liderine, Arjantin'i ziyaretinde Diego Armando Maradona ve Lionel Messi'nin giydiği 10 numaralı Arjantin Milli Takımı forması hediye edilmişti.

Almanya ziyaretinde dönemin Başbakanı Angela Merkel ile iki ülke milli takımları arasında oynanan dostluk maçını birlikte izlemişlerdi.

Çin, İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak 

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'ın Çin ziyaretinde taraflar arasında vize muafiyeti anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Buna göre İngiliz vatandaşları Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Başbakan Starmer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerinin dünyanın en önemli ekonomik güç merkezlerinden Çin'deki var olabilmenin yollarını aradığını, kısa dönemli seyahatler için vize muafiyeti sağlayan bu düzenlemenin onların işlerini ülke dışına genişletirken içerde büyümeyi ve istihdamı güçlendirmeleri sağlayacağını vurguladı.

Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmak amaçlayan Çin, farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak seyahatleri teşvik edici adımlar atmıştı.

Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmış, 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Çin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri bulunuyor.

İngiltere Başbakanı, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor

İngiltere Başbakanı Starmer, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu.

Üç günlük ziyaret için 28 Ocak'ta Pekin'e gelen Starmer, Pekin'in ardından Şanghay şehrinde temaslarda bulunacak.

En son eski İngiltere Başbakanı Theresa May, 2018'de ülkeyi ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İletişim Başkanı Duran'dan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyaretine ilişkin paylaşım
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin lideri Şi'ye Arsenal-Manchester United maçının topunu hediye etti

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin lideri Şi'ye Arsenal-Manchester United maçının topunu hediye etti

Trump yönetiminin tarifeleri, Asya ile ticarette 621 milyar dolara varan risk oluşturabilir

Da Vinci şifresi, Amerikan askeri siyasası ve Avrupa'nın rüyaları

ABD ve Çin baskısı AB ve Hindistan arasındaki 19 yıllık pazarlığı bitirdi

ABD ve Çin baskısı AB ve Hindistan arasındaki 19 yıllık pazarlığı bitirdi
Çin'den İngiltere'ye uzun vadeli ve istikrarlı kapsamlı stratejik ortaklık çağrısı

Çin'den İngiltere'ye uzun vadeli ve istikrarlı kapsamlı stratejik ortaklık çağrısı
İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesisine saldırısına 11 ülkenin dışişleri bakanları tepki gösterdi

İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesisine saldırısına 11 ülkenin dışişleri bakanları tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet