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Dünya

Çin, kıtalararası balistik füze testinin "meşru ve makul" olduğunu savundu

Çin, dün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze testinin uluslararası teamüllere uygun rutin bir faaliyet olduğunu, meşru ve makul şekilde icra edildiğini bildirdi.

Emre Aytekin  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Çin, kıtalararası balistik füze testinin "meşru ve makul" olduğunu savundu

Pekin

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, füze testine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Testin silah kabiliyetini ve performansının yanı sıra ilgili askeri birliklerin eğitim seviyesini sınamayı amaçladığını, rutin eğitim planının parçası olduğunu ifade eden Sözcü Cang, test fırlatışının "tamamen meşru ve makul şekilde" icra edildiğini belirtti.

Cang, Çin'in nükleer politikasının son derece istikrarlı, tutarlı ve güvenilir olduğunu, ilk kullanan olmamaya ve savunmaya dayalı bir stratejiyi benimsediğinin altını çizdi.

Olay

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, dün bir kıtalararası balistik füzeyi (ICBM) test amaçlı Pasifik Okyanusu'na fırlattığını, sahte savaş başlığı taşıyan füzenin açıklarda belirlenen bölgeye düştüğü bildirilmişti.

Test fırlatışının, Çin ordusunun yıllık eğitim planındaki rutin bir faaliyet olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtilmişti.

Açıklamada, füzenin okyanusta tam olarak hangi bölgeye düştüğüne dair bilgi verilmezken, fırlatış öncesinde ilgili ülkelere gerekli uyarıların yapıldığı aktarılmıştı.

Japonya, "ciddi endişelerini" dile getirmişti

Çin'in Kuzeydoğu Asya komşusu Japonya, füze testi ve Pekin'in artan askeri faaliyetlerine dair "ciddi endişeleri olduğunu" dile getirmişti.

Japon Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, Çin hükümetini fırlatış öncesinde kendilerini bilgilendirmediğini, füzenin Japonya'nın üzerinden geçmediği ve herhangi zarara yol açmadığını kaydetmişti.

Menzili 5 bin 500 kilometreyi aşan balistik füzeler, "kıtalararası" olarak tanımlanıyor. Çin'in bugüne dek ürettiği en gelişmiş kıtalararası balistik füze "Dongfıng (doğu rüzgarı) 41" (DF-41), 12 bin ila 15 bin kilometre menzile sahip bulunuyor.

Çin, ilk kez 1980 yılında bir kıtalararası balistik füzeyi Güney Pasifik'e test amaçlı fırlattığını duyurmuştu.

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