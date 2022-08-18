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Dünya

"Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolu projesi fizibilite çalışması başladı

Kırgızistan'da, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolu inşaat projesine ilişkin fizibilite çalışmalarının başladığı bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 18.08.2022
"Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolu projesi fizibilite çalışması başladı

Bişkek

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Çin Başbakanı Li Keqiang'un projeye ilişkin mektubunu getiren Çin'in Bişkek Büyükelçisi Du Dewen ile görüştü.

Çin Başbakanı Li, mektubunda, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolu projesinin, ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve üç ülkenin halklarının refahını iyileştirmek için stratejik öneme sahip önemli bir bölgesel proje olduğunun altı çizildi.

Li, projenin teknik ve ekonomik fizibilite çalışmalarının, üç tarafın ortak çabaları sayesinde başlatılmasından duyulan memnuniyeti vurgulayarak, Çin'in, Kırgız ve Özbek taraflarıyla iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Caparov ise projede önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Projenin aktif aşamasının yakında başlayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuşmasının ardından gündeme gelen proje, Kırgızistan'daki, güzergah ve demir yolunun hat genişliği nedenleriyle ertelenmişti.

Kırgız basını, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığına dayanarak, bu ay başında 80 Çin uzmanın, demir yolu inşaat proje fizibilite çalışmaları için Kırgızistan'a geldiğini duyurmuştu.

Proje, Kırgızistan'ın kısa ve orta vadeli kalkınma eylem planını içeren Ulusal Kalkınma Stratejisi'nin öncelikleri arasında yer alıyor.

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