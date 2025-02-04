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Dünya

Çin, ihraç ürünlerine ek gümrük vergisi getiren ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.

Emre Aytekin  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Çin, ihraç ürünlerine ek gümrük vergisi getiren ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Çin ürünlerine tek taraflı ek tarife getirmesinin DTÖ kurallarını ihlal ettiği ve örgütün uyuşmazlık mekanizmasına şikayet başvurusunda bulunulduğu duyuruldu.

Washington'ın kararının tek taraflılığın ve ticari korumacılığın tipik bir örneği olduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin adımı, çok taraflı ticaret sistemi ile sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına zarar vermiş, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin temelini aşındırmıştır."

ABD'nin sürekli olarak tek taraflılığı çok taraflılığa tercih ettiği ancak Çin'in bu tutuma karşı çıktığının vurgulandığı açıklamada, çok taraflı ticaret sistemini korumak ve uluslararası ticaretin düzenli ve istikrarlı gelişimini sürdürmek üzere DTÖ üyeleri ile birlikte çalışmaya hazır olunduğu kaydedildi.

ABD, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

Çin hükümeti, Trump'ın tarife artışına karşı bugün bir dizi tedbiri duyurmuştu. ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği, bazı kritik madenlere ihracat kontrolü uygulanacağı bildirilmişti.

ABD'li internet şirketi Google hakkında antitekel soruşturması başlatılırken, ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina, "Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları" nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alınmıştı.

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